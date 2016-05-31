ارتفاعات قوية في بورصة السعودية بدعم من أسهم البتروكيماويات

1230 جمت - ارتفعت الأسهم السعودية بقوة خلال معاملات اليوم الثلاثاء بدعم من المشتريات على أسهم البتروكيماويات مع ارتفاع أسعار الخام الأمريكي.

وصعد المؤشر السعودي 1.39 بالمئة ليغلق عند 6448.42 نقطة.

وكسبت أسهم سابك 2.5 بالمئة وبترورابغ 2.2 بالمئة وكيان وصافولا 3.3 بالمئة وينساب 6.5 بالمئة وزين 1.3 بالمئة وموبايلي 0.4 بالمئة.

وارتفعت أسعار الخام الأمريكي اليوم الثلاثاء بدعم من بداية موسم الرحلات الصيفية في الولايات المتحدة في الوقت الذي تراجعت فيه أسواق الوقود العالمية بفعل زيادة الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط الذي يتم تصديره في الغالب لزبائن في آسيا.

وصعدت أسهم سامبا وساب 0.5 بالمئة والراجحي 0.9 بالمئة والمتقدمة للبتروكيماويات 2.95 بالمئة بينما نزلت أسهم المملكة القابضة 1.2 بالمئة.

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