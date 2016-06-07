ارتفاع بورصات الإمارات وقطر مع تحسن المعنويات عالميا

‭0900‬ جمت - ساهم تحسن المعنويات في الأسواق العالمية في صعود بورصات الإمارات وقطر اليوم الثلاثاء إذ سجلت الأسهم الأسيوية أعلى مستوى في خمسة أسابيع وصمد مزيج برنت الخام فوق 50 دولارا للبرميل.

وصعدت بورصة دبي 0.9 في المئة وسجلت 75 في المئة من الأسهم المتداولة مكاسب بحلول في منتصف الجلسة.

وزاد سهم الاتحاد العقارية 3.5 في المئة بعد أن حصلت الشركة على قرض لتمويل إقامة مجمع سكني في موتور سيتي في دبي.

وقفز سهم دبي باركس 4.3 في المئة إلى 1.47 درهم. وفي الاسبوع الماضي بدأ اتش.اس.بي.سي تغطية السهم بتوصية بالشراء وحدد السعر المستهدف عند 1.80 درهم.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة وقفز سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.5 في المئة واتصالات المدرجة على مؤشر ام.اس.سي.اي للأسواق الناشئة 1.1 في المئة.

وفي الدوحة صعد المؤشر 0.9 في المئة وزاد كل من فودافون قطر وإزدان القابضة أكثر من واحد في المئة.