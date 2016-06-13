الأسهم الخليجية تهبط في التعاملات الصباحية

0840 جمت - هبطت الأسهم الخليجية في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في رد فعل على ضعف أسعار النفط والأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.4 بالمئة بعد أن خسر واحدا بالمئة في الجلسة السابقة في الوقت الذي تراجع فيه كل من سهمي دبي للحدائق والمنتجعات ودبي للاستثمار بأكثر من واحد بالمئة.

وفي أبوظبي نزل المؤشر 0.1 بالمئة متأثرا بشكل أساسي بهبوط سهم دانة غاز بنسبة 1.8 بالمئة. وكانت أحجام التداول هزيلة وسط نشاط لأقل من ثلث الشركات المدرجة.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 0.1 بالمئة أيضا في تعاملات هزيلة ونزل سهم الخليج الدولية للخدمات 1.5 بالمئة.

لكن سهم شركة الكهرباء والماء القطرية ارتفع 1.4 بالمئة. ووفق بيانات رويترز فإن معدل ربحية السهم في 12 شهرا يبلغ أربعة بالمئة و هو عائد مغري في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الخليج.

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