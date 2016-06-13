مصرف الهلال في أبوظبي يطرح صكوكا قيمتها 225 مليون دولار

أبوظبي 13 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصرف الهلال المملوك لحكومة أبوظبي اليوم الاثنين أنه أصدر صكوكا في اكتتاب خاص بقيمة 225 مليون دولار ووصف المصرف الخطوة بأنها أول طرح خاص لصكوك من مؤسسة مالية في الإمارات.

وتم تسعير الإصدار الذي يستحق في يناير كانون الثاني من 2019 بمعدل الفائدة المتوسط للإنتربنك في لندن إضافة إلى 160 نقطة أساس. وقال المصرف أن الإصدار هو أول صكوك ممتازة غير مضمونة مقومة بالدولار تصدرها مؤسسة في أبوظبي منذ عام 2013.

وقال خالد عبد الله الخوري الرئيس التنفيذي للمصرف في بيان إن الهدف هو الحصول على تمويل متوسط المدى لتحسين موقف الموارد المالية والوفاء بأهداف النمو في الحسابات الختامية للمصرف.

والإصدار هو الشريحة الثانية من برنامج سندات للمصرف بقيمة 2.5 مليار دولار. وخلال الشريحة الأولى، جمع الهلال 500 مليون دولار في سندات لأجل خمس سنوات أصدرها في عام 2013.

وأصدرت شركات إماراتية في مجالي العقارات والمقاولات من قبل صكوكا في اكتتابات خاصة على مدى الأعوام القليلة الماضية.