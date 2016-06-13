ارتفاع طفيف للبورصة الأردنية

1130 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم بشكل طفيف بفعل شراء انتقائي في أسهم قيادية مثل الكهرباء الأردنية مع استمرار هيمنة أجواء رمضان الهادئة على التداولات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين مرتفعا بنسبة 0.19 بالمئة إلى 2113.66 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.6 مليون دينار مقارنة مع 3.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن انخفاض عدد المتعاملين في السوق خلال نهار رمضان يضعف التداول كالمعتاد.

وأضاف مصطفى "غياب الأخبار الجديدة لا يشجع على بناء المراكز."

وانخفض سهم الملكية الأردنية 1.53 بالمئة ليغلق على 0.64 دينار وتراجع سهم مصفاة البترول 0.86 بالمئة إلى 4.61 دينار.

وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 1.73 بالمئة إلى 2.35 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 1.87 بالمئة إلى 2.17 دينار.

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