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سوقا الإمارات ترتفعان في المعاملات المبكرة

Tue Jun 14, 2016 8:55am GMT
 
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دبي 14 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت سوقا الأسهم الإماراتية في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع صعود أسواق الأسهم الخليجية الأخرى على الرغم من إحجام الكثير من المستثمرين عن التداول قبل قرار ام.اس.سي.آي المتوقع في وقت لاحق اليوم بشأن ما إذا كانت ستدرس إدراج المملكة العربية السعودية على مؤشرها للأسواق الناشئة.

وصعد مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة لكن الأسهم كثيفة التداول في العادة لم تكد تتحرك. وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 0.8 بالمئة.

وزاد سهم اتصالات أكبر سهم ببورصة أبوظبي 0.8 بالمئة مما ساعد المؤشر العام على الارتفاع 0.1 بالمئة. وقد تشهد شركة الاتصالات المدرجة على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة نزوحا طفيفا لأموال الصناديق إذا قررت ام.اس.سي.آي اليوم إدراج أسهم الفئة أ الصينية على المؤشر وهو ما سيخفض وزن اتصالات والمكونات الخليجية الأخرى. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 