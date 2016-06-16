هبوط بورصتي الإمارات صباحا مع تراجع المعنويات بسبب استفتاء بريطانيا

دبي 16 يونيو حزيران (رويترز) - هبطت سوقا الأسهم الرئيسيتان بالإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعدما تراجعت البورصات العالمية وأسواق النفط لأسباب منها المخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي سيجرى الأسبوع المقبل.