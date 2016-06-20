تباين أداء بورصتي الإمارات وسهم أبوظبي الوطني يواصل قفزاته

دبي 20 يونيو حزيران (رويترز) - تباين أداء بورصتي الإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين في الوقت الذي واصل فيه سهم بنك أبوظبي الوطني الصعود بدعم من إجراء محادثات بشأن اندماج محتمل مع بنك الخليج الأول.

وقفزت أسهم بنك أبوظبي الوطني 7.6 بالمئة بعدما سجلت ارتفاعا بالحد الأقصى المسموح به يوميا والبالغ 15 بالمئة أمس الأحد في حين انخفض سهم بنك الخليج الأول 2.7 بالمئة بعدما قفز 11.5 بالمئة في الجلسة السابقة. ويعتقد الكثير من المستثمرين أن أي عملية لمبادلة الأسهم ستكون في صالح حاملي أسهم أبوظبي الوطني.

وسجلت أسهم بنوك أخرى في أبوظبي ارتفاعا حادا أمس الأحد بفعل تكهنات بشأن المزيد من عمليات الاندماج المحتملة في القطاع المصرفي المزدحم. لكن تلك التكهنات انحسرت اليوم الاثنين وهبط سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 3.9 بالمئة بعدما زاد 4.6 بالمئة أمس الأحد.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 بالمئة بعدما قفز 4.7 بالمئة في اليوم السابق.

وفي دبي زاد المؤشر 0.4 بالمئة وفاقت الأسهم الرابحة عدد الخاسرين بواقع 18 سهما مقابل ثلاثة. وزاد سهم أرابتك العقارية 1.5 بالمئة في حين ارتفع سهم إعمار العقارية 0.8 بالمئة.