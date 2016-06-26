بنك دبي الإسلامي يعلن الانتهاء من إصدار حقوق قيمته 3.2 مليار درهم

دبي 26 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي في بيان اليوم الأحد إنه انتهى من إصدار حقوق بقيمة 3.2 مليار درهم (871.3 مليون دولار) بهدف تعزيز رأس ماله حيث تجاوز الاكتتاب نحو ثلاثة أمثال الحد المطلوب.