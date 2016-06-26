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بنك دبي الإسلامي يعلن الانتهاء من إصدار حقوق قيمته 3.2 مليار درهم

Sun Jun 26, 2016 11:59am GMT
 
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دبي 26 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي في بيان اليوم الأحد إنه انتهى من إصدار حقوق بقيمة 3.2 مليار درهم (871.3 مليون دولار) بهدف تعزيز رأس ماله حيث تجاوز الاكتتاب نحو ثلاثة أمثال الحد المطلوب.

وأضاف البنك أن إصدار الحقوق سيرفع حصة رأس مال البنك من 3.95 مليار دهم إلى 4.94 مليار درهم عن طريق إصدار 988.4 مليون سهم جديد.

(الدولار= 3.6728 درهم إماراتي) (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 