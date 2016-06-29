بورصتا الإمارات ترتفعان في التعاملات المبكرة

دبي 29 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم الكبرى في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء ومن بينها بورصتا الإمارات العربية المتحدة بدعم من تعافي أسعار النفط والأسهم العالمية بعد الصدمة الناجمة عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة وجاء الدعم الأكبر للمؤشر من سهم إعمار العقارية الذي ارتفع بنسبة مماثلة وسهم أرابتك العقارية الذي قفز 1.5 بالمئة.

لكن سهم دبي باركس آند ريزورتس الأكثر تداولا هبط 1.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة أمس الثلاثاء إنها قدمت استثناء في حقها الحصري في تطوير وتشغيل متنزهات سكس فلاجز الترفيهية في مجلس التعاون الخليجي لتسمح لشركة سكس فلاجز بمساعدة السعودية في إنشاء متنزهات ترفيهية.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة وتصدر سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) قائمة الرابحين بارتفاع نسبته 4.1 بالمئة. وقالت أبوظبي اليوم الأربعاء إنها ستدمج شركة المبادلة للتنمية (مبادلة) وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) لتحسين آدائهما المالي في خطة قد تعطي إشارة على المزيد من الإجراءات لإعادة هيكلة الأصول المملوكة لحكومة أبوظبي مثل طاقة التي تتكبد خسائر.