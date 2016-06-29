أسواق الأسهم الخليجية ترتفع في تعاملات هادئة

من سيلين أسود

دبي 29 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء مدعومة بتعافي أسعار النفط والأسهم العالمية بعد صدمة تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لكن قيم التداول كانت منخفضة قبل عطلات الصيف وعيد الفطر.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة مدعوما بأسهم البنوك وشركات الاتصالات مع صعود سهم زين السعودية 1.3 في المئة إلى 7.95 ريال.

وأغلق سهم لازوردي للحلي مرتفعا 7.6 في المئة مع إدارجه. ومن غير المعتاد أن يغلق سهم سعودي دون الحد الأقصى اليومي عشرة في المئة في مستهل تداوله في السوق. وباعت الشركة 12.9 مليون سهم في طرحها العام الأولي بسعر 37 ريالا للسهم.

وتراجع سهم منافستها الرئيسية مجموعة فتيحي القابضة ثلاثة في المئة.

ولازوردي أول شركة لتجارة التجزئة تدرج في المملكة هذا العام وربما يعتمد أداء سهمها في الأشهر المقبلة على آفاق الإنفاق المتوقع وسط تباطؤ اقتصادي بفعل هبوط أسعار النفط.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة متراجعا في الساعة الأخيرة من جلسة التداول مع قيام المستثمرين بجني الأرباح من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة قبيل العطلات. وهوى سهم دار التكافل للتأمين الإسلامي عشرة في المئة.

وتراجع سهم دبي للحدائق والمنتجعات 3.2 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق. وقالت الشركة إنها اتخذت إجراء استثنائيا بتوجيه من حاكم دبي فيما يتعلق بحقها الحصري لتطوير وإدارة الحدائق الترفيهية التي تحمل العلامة التجارية الأعلام الستة في دول مجلس التعاون الخليجي للسماح للأعلام الستة ببناء حدائق ترفيهية في السعودية.