أسواق الأسهم الإماراتية والقطرية ترتفع في التعاملات المبكرة

دبي 4 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين وتلقت سوق أبوظبي دعما من الأسهم الحكومية في الوقت الذي دشنت فيه أكبر شركة عقارية مدرجة في بورصة قطر تقارير نتائج الربع الثاني وحققت قفزة كبيرة في الأرباح.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.2 بالمئة حيث صعد سهم بنك أبوظبي الوطني 1.5 بالمئة مواصلا مكاسبه التي بلغت أربعة بالمئة في الجلسة السابقة. ووافق مجلسا إدارة بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول أمس الأحد على عملية اندماج من خلال مبادلة الأسهم. غير أن سهم بنك الخليج الأول انخفض 0.8 بالمئة بعدما أغلق مرتفعا اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الرابحين بين نظرائه حيث زاد السهم 2.1 بالمئة.

وقفز سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.9 بالمئة. وزادت أسهم شركة الطاقة التي تمتلك الحكومة حصة أغلبية فيها أكثر من أربعة بالمئة منذ أن أعلنت حكومة أبوظبي في التاسع والعشرين من يونيو حزيران دمج صندوقي الثروة السياديين المبادلة للتنمية (مبادلة) وشركة الاستثمارات البترولية الدولية.

وارتفع مؤشر دبي 0.6 بالمئة حيث صعد سهم دبي للحدائق والمنتجعات 1.6 بالمئة لتصل المكاسب التي حققها السهم منذ بداية العام حتى الآن إلى 48 بالمئة.

وبدأت شركة بروة العقارية القطرية موسم إعلان نتائج الربع الثاني في منطقة الخليج وزادت أسهمها اثنين بالمئة بعدما ارتفع صافي ربح الشركة إلى نحو الثلاثة أمثال في الربع الثاني من العام وفق حسابات رويترز التي استندت إلى بيان نتائج نشر اليوم الاثنين. وحققت بروة صافي ربح بلغ 550 مليون ريال (151.1 مليون دولار) مقابل 193 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الدوحة 0.2 بالمئة.