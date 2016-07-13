أسهم بنوك الخليج تصعد بعد نتائج تفوق التوقعات في الربع/2

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على زيادة مراكزهم في قطاع البنوك بعدما فاقت أولى نتائج أعمال الربع الثاني من العام توقعات المحللين.

ورأى المستثمرون دلائل في الأسواق العالمية على احتمال تبني البنوك لمزيد من برامج التحفيز.

وقال سليم خوخار رئيس إدارة الصناديق والأسهم في مجموعة إدارة الأصول التابعة لبنك أبوظبي الوطني "المعنويات إيجابية اليوم والمناخ العالمي يعزز الأسواق... ذلك يحفز الإقبال على المخاطرة بعض الشيء".

ومن المنتظر أن يعقد بنك انجلترا المركزي أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يتوقع المحللون أن يخفض فيه البنك أسعار الفائدة لتهدئة الأسواق. وفي اليابان ثمة توقعات باتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز هذا الشهر.

وصعد سهم بنك مسقط الذي أعلن نتائجه صباح اليوم الأربعاء بنسبة 1.58 بالمئة. وأظهرت نتائج أعمال أكبر بنك في سلطنة عمان نمو صافي الربح 0.3 بالمئة إلى 46.7 مليون ريال في الربع الثاني ليفوق متوسط توقعات أربعة محللين لربح قدره 43.3 مليون ريال.

وعزز ذلك مؤشر البورصة العمانية ليصعد 1.1 بالمئة في حين زادت أسهم بنوك أخرى بدعم من نتائج بنك مسقط إذ قفزت أسهم بنك ظفار والبنك الوطني العماني 3.9 بالمئة واثنين بالمئة على الترتبب.

وتتجه بورصة دبي لتحقيق سابع مكاسبها على التوالي إذ ارتفع مؤشرها 0.8 بالمئة بدعم من أسهم بنوك مثل دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني اللذين ارتفع سهميهما 2.2 و1.1 بالمئة على الترتيب.

وصعد سهم بنك قطر الوطني الذي أعلن نتائجه أمس الثلاثاء 1.2 بالمئة. وحقق أكبر بنك في الخليج ارتفاعا نسبته 16 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام لتصل إلى 3.38 مليار ريال.