ارتفاع صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي 1% في الربع/2
دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الخميس زيادة نسبتها واحد بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.
وقال أكبر مصرف إسلامي في الإمارات في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 507.5 مليون درهم (138.2 مليون دولار) في الشهور الثلاثة التي انتهت يوم 30 يونيو حزيران مقارنة مع 502.6 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.
وتوقعت المجموعة المالية هيرمس أن يحقق المصرف 477 مليون درهم ربحا صافيا في الربع الثاني في حين توقعت أرقام كابيتال صافي ربح قدره 503 ملايين درهم.
(الدولار = 3.6722 درهم إماراتي) (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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