تباين أداء بورصتي الإمارات صباحا وسط تعاملات هادئة

دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - تباين أداء بورصتي الإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين وسط تداولات هادئة واستأثرت شركات التأمين الصغيرة بنصيب كبير من حركة التداول في السوقين على غير المعتاد.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 في المئة وكان سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) الأكثر تداولا في السوق إذ صعد 3.7 في المئة.