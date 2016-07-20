نتائج الربع/2 تهبط ببورصة قطر

دبي 20 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت سوق الأسهم القطرية اليوم الأربعاء بفعل نتائج دون التوقعات لشركة قيادية في الربع الثاني من العام في حين استقرت الأسواق الخليجية الأخرى.

وهوى سهم البنك التجاري القطري 6.1 بالمئة بعد أن أعلن تراجع صافي الربح العائد للمساهمين 63 بالمئة في الربع الثاني إلى 212.3 مليون ريال (58.3 مليون دولار) بينما توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم 339.5 مليون ريال.

وتراجعت أسهم البنوك القطرية الأخرى رغم إعلانها نتائج قوية مطلع الأسبوع. ونزل سهم مصرف الريان 0.8 بالمئة في حين تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 1.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 بالمئة حيث صعد سهم إعمار العقارية - الذي سجل أداء قويا هذا الأسبوع - 1.2 بالمئة.