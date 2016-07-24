بورصات الخليج تتراجع مع هبوط أسعار النفط رغم بعض النتائج المالية الإيجابية

من سيلين أسود

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - هبطت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد حيث طغى تراجع حاد في أسعار النفط في أواخر الأسبوع الماضي على بعض النتائج المالية الإيجابية لشركات في السعودية.

وفي مصر أقبل المستثمرون على شراء الأسهم التي ربما تستفيد من أي خفض في قيمة العملة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2 في المئة مع تسارع الخسائر في الساعة الأخيرة من جلسة التعاملات حيث هبطت 80 في المئة من الأسهم المتداولة.

وتراجع سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 2.5 في المئة بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 79.6 في المئة في صافي الربح إلى 103.2 مليون ريال (27.5 مليون دولار) عزته إلى انخفاض الأسعار وهوامش أرباح التكرير.

وهبط سهم الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 0.4 في المئة بعدما قالت الشركة إن أرباحها الفصلية انخفضت بمقدار النصف إلى 299 مليون ريال متوافقة بشكل كبير مع متوسط توقعات محللين بربح قدره 290.5 مليون ريال.

لكن سهم كيان السعودية للبتروكيماويات ارتفع 1.4 في المئة بعدما تحولت الشركة إلى تسجيل ربح صاف في الربع الثاني من العام بلغ 91.02 مليون ريال منهية خسائر لخمس أرباع متتالية ومتجاوزة توقعات المحللين بخسارة جديدة.

وصعد سهم حلواني إخوان المنتجة للأغذية 4.7 في المئة. وسجلت الشركة زيادة 35.5 في المئة في صافي ربح الربع الثاني لأسباب من بينها مكاسب غير متكررة لكن أرباح التشغيل تراجعت.