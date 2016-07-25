ارتفاع بورصتي الامارات وقطر مستقرة

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - تباين أداء بورصات الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين ففي حين تعافت بورصتا الإمارات من خسائر في اليوم السابق نزلت الأسهم السعودية بفعل قطاع البتروكيماويات بينما استقرت الأسهم القطرية.

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 في المئة وكان سهم إشراق العقارية الاكثر تداولا وزاد 1.4 في المئة.

غير أن شركة الاستشارات العقارية جيه.ال.ال حذرت من أن مؤشرات ضعف أولية بدأت تظهر في السوق العقارية في أبوظبي بعد أن نعمت باستقرار نسبي على مدى 18 شهرا.

وذكر ديفيد دادلي رئيس مكتب الشركة في أبوظبي في تقرير "خلال الربع الثاني من 2016 بدأنا نرى مؤشرات أولية لاتجاه نزولي مع استمرار تراجع قطاع النفط وتقليص الإنفاق الحكومي وضعف الثقة."

واستقر سهم الدار العقارية أكبر شركة عقارية مدرجة في بورصة أبوظبي بعد ساعة من بدء التداول ومن المتوقع ان تعلن الشركة نتائجها في الثاني من اغسطس آب.

وتعافت بورصة دبي جزئيا وارتفعت 0.5 في المئة معوضة بعض خسائر امس التي بلغت 0.8 في المئة. وكان سهم أرابتك الأكثر نشاطا في البورصة وصعد 1.3 في المئة.