بورصات الخليج تستهل الأسبوع بأداء قوي وجني الأرباح يهبط بمصر

من سيلين أسود

دبي 7 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد مدعومة بصعود الأسهم العالمية في نهاية الأسبوع الماضي وحققت البورصات الأكثر انكشافا على تدفقات السيولة الأجنبية أداء أفضل بينما تراجعت البورصة المصرية بفعل البيع لجني الأرباح.

وصعد مؤشر سوق دبي 1.1 بالمئة مع ارتفاع 80 بالمئة من الأسهم المتداولة في البورصة واجتذبت أسهم الشركات التي لم تعلن بعد نتائجها الفصلية معظم التعاملات. وزاد سهم أرابتك القابضة للبناء 3.4 بالمئة وسهم دبي للحدائق والمنتجعات 1.7 بالمئة.

وساعدت الأسهم القيادية مؤشر بورصة قطر على الصعود واحد بالمئة مع ارتفاع سهم فودافون قطر 2.4 بالمئة. وزاد سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات - التي أعلنت أرباحا قوية في أواخر الأسبوع الماضي - بنسبة 3.9 بالمئة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 بالمئة مع إقبال المتعاملين المحليين على شراء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقفز سهم ميثاق للتأمين التكافلي 8.1 بالمئة في تداول كثيف بينما ارتفع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اثنين بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 بالمئة مع صعود أسهم البتروكيماويات جميعها وعددها 14 سهما. وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذو الثقل في السوق 0.6 بالمئة.

وصعد سهم نماء للكيماويات وهي منتج صغير للبتروكيماويات 3.3 بالمئة بعدما أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها أوصى بزيادة رأس المال المساهم به 30 بالمئة من خلال إصدار حقوق بقيمة 400 مليون ريال (106.7 مليون دولار). وقالت الشركة إن العائدات ستستخدم في تمويل إنتاج كيماويات متخصصة جديدة.