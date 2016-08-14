مكاسب محدودة لبورصة دبي وارتفاع قطر

دبي 14 أغسطس آب (رويترز) - ساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في نهاية الأسبوع الماضي في صعود بورصات الخليج اليوم الأحد غير أن أرباح الربع الثاني من العام لشركات الفئة الثانية في دبي حدت من المكاسب.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 بالمئة بفضل مكاسب شركات قيادية من بينها إعمار العقارية التي صعدت أسهمها 1.1 بالمئة وبنك دبي الإسلامي الذي زاد 0.7 بالمئة.

لكن سهم شعاع كابيتال نزل 1.2 بالمئة بعد أن اعلنت شركة الاستثمار أنها منيت بخسائر صافية 50.8 مليون ردهم (13.8 مليون دولار) مقارنة مع أرباح 1.7 مليون درهم قبل عام.

وترجع الخسائر إلى تجنيب مخصصات لأنشطة شعاع الخاصة بإقراض الشركات الصغيرة.

وانخفض سهم داماك العقارية 1.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة تراجع صافي ربح الربع الثاني 37.4 بالمئة إلى 886.8 مليون درهم (241.4 مليون دولار).

ونزل سهم أرابتك 1.3 بالمئة بعد إعلان الشركة تكبدها خسائر في الربع الثاني بلغت 186.4 مليون درهم وهو ما يقل عن خسائرها قبل عام لكنه أعلى من توقعات المجموعة المالية هيرميس التي قدرت خسائر الشركة عند 83.2 مليون درهم.