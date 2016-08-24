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مصرف الشارقة الإسلامي يخطط لإصدار قياسي لصكوك دولارية

Wed Aug 24, 2016 10:31am GMT
 
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دبي 24 أغسطس آب (رويترز) - قال مصرف الشارقة الإسلامي اليوم الأربعاء إنه سيبدأ اجتماعات مع مستثمرين في 29 أغسطس آب من أجل إصدار قياسي محتمل لصكوك دولارية.

وذكر البنك في بيان إلى البورصة أن الاجتماعات ستعقد في آسيا وأوروبا مضيفا أن الإصدار سيخضع لمتطلبات السوق. ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار.

وسيرتب الإصدار بنوك إيه.بي.سي ودبي الإسلامي والإمارت دبي الوطني وإتش.إس.بي.سي وبيت التمويل الكويتي وماي بنك ونور بنك وقطر الوطني وستاندرد تشارترد. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 