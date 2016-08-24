مصادر: بنك الإمارات الإسلامي يسرح أكثر من 100 موظف

من ستانلي كارفالو وتوم أرنولد

دبي 24 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن بنك الإمارات الإسلامي ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصرف في الإمارة استغنى عن أكثر من 100 موظف في إطار خفض للإنفاق يهدف إلى التأقلم مع التباطؤ الاقتصادي.

وتباطأ النمو في معظم أنحاء الإمارات العربية المتحدة هذا العام بسبب هبوط أسعار النفط. وفي وقت سابق من العام خفض بنك الإمارات الإسلامي عدد الوظائف بواقع نحو 200 وظيفة.

ويعمل في بنك الإمارات الإسلامي نحو ألفي شخص حسبما ذكر متحدث باسم بنك الإمارات دبي الوطني في أبريل نيسان بعد التقليص السابق في عدد الوظائف.

وقالت المصادر إن معظم الوظائف التي شملتها عملية التسريح الجديدة في الإدارة التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذكر أحد المصادر أن عمليات التسريح تمت خلال الفترة من أبريل نيسان إلى نهاية يوليو تموز.

وامتنع بنك الإمارات دبي الوطني عن التعليق عندما اتصلت به رويترز.

وبعد سنوات ساهمت الشركات الصغيرة والمتوسطة خلالها في دعم النمو السريع لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة بدأت تلك الشركات تعاني العام الماضي عندما هبطت أسعار السلع الأولية التي تتداولها بما تسبب في تخلف بعضها عن سداد الديون.

وفي حديث خلال مؤتمر عبر الهاتف لمحللين بعد نشر نتائج الربع الثاني لبنك الإمارات دبي الوطني الشهر الماضي قال الرئيس التنفيذي شين نيلسون إن البنك يواصل التركيز على تقليص التكلفة وهي عملية شملت تجميد تعيين موظفين جدد و"الاستغناء عن عدد محدود من الوظائف في بعض المجالات" لكنه لم يسهب في الحديث عن الأمر.

وذكرت رويترز في أبريل نيسان إن البنك خفض بالفعل جزءا آخر من عملياته في الأنشطة المرتبطة بالشركات الصغيرة والمتوسطة. واستغنى بنك الإمارات دبي الوطني عن 100 موظف من شركة الإمارات المالية التابعة له ضمن إجراء لدمج شركة تمويل الأنشطة الصغيرة في عمليات المصرف لتوفير النفقات.