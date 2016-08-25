أسواق الخليج تواصل خسائرها في التعاملات المبكرة

دبي 25 أغسطس آب (رويترز) - واصلت أسواق الأسهم الخليجية خسائرها في التعاملات المبكرة اليوم الخميس مع استمرار تخارج المستثمرين من الأسهم بفعل مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في المنطقة وإجراءات التقشف.

وهبط مؤشر بورصة دبي 0.5 بالمئة وخسرت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.6 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 0.7 بالمئة. قالت مصادر لرويترز أمس الأربعاء إن بنك الإمارات الإسلامي ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني استغنى عن أكثر من 100 موظف في إطار خفض للإنفاق يهدف إلى التأقلم مع التباطؤ الاقتصادي.

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.2 بالمئة فقط في الوقت الذي قفز فيه سهم بنك الشارقة 4.8 بالمئة في تعاملات هزيلة.

وفي قطر تراجع المؤشر 0.7 بالمئة وهوى سهم الخليج الدولية للخدمات 1.5 بالمئة. وتراجعت ثمانية أسهم من بين العشرة الأكثر تداولا.

ونما الناتج المحلي الإجمالي القطري المعدل في ضوء التضخم 1.1 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الأول وهو أقل معدل نمو منذ 2011 على الأقل حسبما أظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس. وانكمش قطاعا النفط والغاز وبقية الاقتصاد مقارنة بالعام السابق.