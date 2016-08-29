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أسواق الأسهم الخليجية تسجل تغيرا طفيفا في تعاملات هزيلة

Mon Aug 29, 2016 8:37am GMT
 
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دبي 29 أغسطس آب (رويترز) - سجلت الأسهم الخليجية تغيرا طفيفا في تعاملات مبكرة هزيلة اليوم الاثنين مع إحجام المشترين بفعل هبوط جديد في أسعار النفط وتراجع أسواق الأسهم الآسيوية.

ولم يسجل مؤشر دبي تغيرا يذكر وتصدرت الأسهم التي يتداولها بالأساس مستثمرون محليون قائمة الأسهم التي سجلت أكبر تحركات. وارتفع سهم تكافل الإمارات 3.4 بالمئة لكن سهم مصرف عجمان هبط 1.3 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة وفاقت الأسهم الرابحة الخاسرين من حيث العدد بواقع 12 إلى ثلاثة وزاد سهم بنك الاتحاد الوطني 1.4 بالمئة وبنك الخليج الأول 0.4 بالمئة.

وتأثر مؤشر قطر الرئيسي بتراجع بعض الأسهم الكبرى حيث هبط المؤشر 0.1 بالمئة. وخسر سهم مصرف الريان 0.1 بالمئة في حين انخفض سهم إزدان العقارية 0.4 بالمئة.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 