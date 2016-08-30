الإمارات الإسلامي يسعر صكوكا مكملة قيمتها 250 مليون دولار

دبي 30 أغسطس آب (رويترز) - قال مصرف الإمارات الإسلامي الذي مقره دبي اليوم الثلاثاء إنه سعر صكوكا قيمتها 250 مليون دولار استكمالا لإصدار يرجع إلى مايو أيار.

قال البنك في بيان إن السعر تحدد عند 170 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة مضيفا أن التمويل جاء من مستثمرين من الخليج وآسيا وأوروبا. وبلغت قيمة أوامر الاكتتاب 706 ملايين دولار.

يستكمل الإصدار الجديد صكوكا لأجل خمس سنوات قيمتها 750 مليون دولار صدرت في 23 مايو أيار بسعر 220 نقطة أساس وكوبون 3.542 بالمئة.

وقال جمال بن غليظة الرئيس التنفيذي للبنك إن الإصدار المكمل يسمح للبنك بالاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل في ظل الأوضاع الحالية بالسوق مضيفا أن السيولة الجديدة ستدعم نمو البنك في المدى الطويل وخطط تطويره.