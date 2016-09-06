تراجع بورصات قطر والإمارات صباحا وسط تعاملات هادئة

دبي 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - تراجعت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة والسوق القطرية في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء وسط تداولات هادئة.

وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على بورصة دبي إذ تراجعت 0.1 في المئة مع انخفاض سهم شعاع كابيتال 1.6 في المئة بعد أن ارتفع أمس الاثنين بأقصى حد مسموح به يوميا والبالغ 15 في المئة ليصل لأعلى مستوى له في 16 شهرا.

وارتفع سهم أوراسكوم كونستراكشون المدرج في دبي 0.9 في المئة وسط معاملات هزيلة بعد أن أقر مجلس إدارة الشركة اقتراحا لإعادة شراء ما يصل إلى مليون سهم من أسهم الشركة المدرجة في بورصة القاهرة.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة في حين نزل سهم بنك أبوظبي التجاري 1.2 في المئة.