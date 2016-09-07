تباين أداء بورصات الخليج في التعاملات المبكرة

دبي 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات مبكرة اتسمت بالهدوء اليوم الأربعاء حيث ظل بعض المستثمرين بعيدا عن التعامل في البورصات قبيل إغلاق الأسواق الأسبوع المقبل بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.9 بالمئة مع تراجع نصف الأسهم التي جرى تداولها. وهبط سهم مصرف الريان الإسلامي 1.4 بالمئة.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة وتركزت معظم التعاملات على الأسهم الصغيرة. وتراجع سهم دريك آند سكل 0.9 بالمئة.

لكن سهم الخليج للملاحة القابضة ارتفع 1.7 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها وقعت اتفاق تسوية جديدا بشأن نزاع الدين الطويل مع نورديك أمريكان تانكرز وإن الدين المستحق للأخيرة جرت تسويته بالكامل لكنها لم تكشف عن تفاصيل.