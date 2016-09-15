جي.اف.اتش البحرينية تبيع باقي حصتها في ليدز يونايتد

دبي 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - باعت وحدة مقرها دبي لبنك الاستثمار الإسلامي مجموعة جي.اف.اتش المالية باقي حصتها البالغ 18 بالمئة في نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم منهية بذلك علاقة دامت لنحو أربع سنوات.

وقالت جي.اف.اتش في بيان لبورصة دبي اليوم الخميس إن جي.اف.اتش كابيتال باعت الحصة إلى إليونورا سبورت التي يديرها رجل الأعمال الإيطالي ماسيمو سيلينو.

وبهذا أصبحت إليونورا تملك كامل النادي حسبما ذكر ليدز يونايتد نفسه.

كانت جي.اف.اتش اشترت ليدز يونايتد في ديسمبر كانون الأول 2012 لكنها بدأت في غضون أشهر بالبحث عن استثمار جديد في النادي. وفي 2014 اشترى سيلينو حصة أغلبية فيه.

لم تكشف جي.اف.اتش عن سعر بيع باقي حصتها لكنها قالت إن الصفقة ستؤثر تأثيرا إيجابيا على نتائجها المالية والسيولة في 2016.

باشرت جي.اف.اتش التي تضررت بشدة من جراء أزمة الائتمان العالمية في 2008 عدة عمليات لإعادة هيكلة الديون لكنها استأنفت التوسع في قطاع الخدمات المالية.