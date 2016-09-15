لمحة -جي.اف.اتش يرتفع في دبي بعد بيع حصة بناد لكرة القدم
* ارتفاع الأسهم المدرجة في دبي لمجموعة جي.اف.اتش المالية اثنين بالمئة إلى 1.03 درهم.
* الشركة قالت إن وحدتها في دبي جي.اف.اتش كابيتال باعت باقي حصتها البالغ 18 بالمئة في نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القادم.
* جي.اف.اتش المالية لم تكشف عن سعر بيع الحصة لكن قالت إن الصفقة ستؤثر تأثيرا إيجابيا على نتائجها المالية والسيولة في 2016.
* البيع قد يساعد الشركة في تركيزها على استئناف التوسع بقطاع الخدمات المالية. في أغسطس آب وقعت الشركة مذكرة تفاهم لشراء معظم بنك الخير البحريني.
* تراجع مؤشر دبي 1.1 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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