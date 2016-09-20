المؤشر القطري يرتفع مع إقبال الصناديق الخاملة وأسواق خليجية تتراجع

دبي 20 سبتمبر أيلول (رويترز) - قفز مؤشر بورصة قطر في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع إقبال الصناديق الخاملة على الأسهم التي أدرجت على مؤشر إف.تي.إس.إي للأسواق الناشئة في الوقت الذي تراجعت فيه الأسهم القيادية الأخرى في منطقة الخليج.

وارتفع مؤشر بورصة الدوحة 1.5 بالمئة معوضا بعض الخسائر التي مني بها في الجلسة السابقة والتي بلغت أربعة بالمئة. وستقبل الصناديق الخاملة على شراء 22 سهما اليوم الثلاثاء وستستمر تلك الأسهم في الارتفاع لعدة أيام قادمة مع اتجاه المدراء لتحقيق متطلبات الصناديق الموكلة إليهم.

وارتفع سهم مصرف الريان الإسلامي 2.1 بالمئة بعدما هبط 5.1 بالمئة أمس الاثنين في حين قفز سهم أريد للاتصالات 2.3 بالمئة بعد أن هوى 5.1 بالمئة في الجلسة السابقة.