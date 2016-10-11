رئيس أبوظبي الإسلامي يتوقع نمو أرباح النصف/2 بشكل مماثل للنصف/1

دبي 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إنه يتوقع أن يكون أداء أرباح البنك في النصف الثاني من هذا العام مشابها للأشهر الستة الأولى من 2016.

وسجل البنك زيادة نسبتها 6.9 بالمئة في ربح الربع الأول من 2016 لكن الأرباح نمت بنسبة واحد بالمئة فقط في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران.

وقال طراد المحمود أيضا لرويترز في مقابلة اليوم الثلاثاء إن نمو القروض سيظل على الأرجح في خانة الآحاد في عامي 2016 و2017 وإن المصرف ليست لديه خطط لجمع رأسمال.

أضاف المحمود أن أكبر مصرف إسلامي في إمارة أبوظبي سيبحث عددا من فرص التوسع بالخارج من 2017 فصاعدا وإن تركيا والجزائر والمملكة العربية السعودية من بين الأسواق التي سيكون المصرف مهتما بها.