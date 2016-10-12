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دبي تسعى للترخيص لأول بنك تمويل تجارة إسلامي في العالم

Wed Oct 12, 2016 10:19am GMT
 
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دبي 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مجموعة من مسؤولي حكومة دبي ورجال الأعمال إنهم على وشك الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإنشاء أول بنك إسلامي بالكامل مخصص لتمويل التجارة.

وقال مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي تدعمه الحكومة اليوم الأربعاء إن اللجنة التأسيسية في مرحلة متقدمة من المناقشات مع مصرف الإمارات المركزي للحصول على رخصة بنك إسلامي لخدمات الشركات.

وأضاف المركز أن البنك الذي سيحمل اسم مصرف الإمارات التجاري سيكون متخصصا في التجارة الدولية وتمويل السلع. ولم يذكر المركز تفاصيل هيكل المؤسسة الجديدة أو الدعم المالي.

كانت دبي مركز الشحن التجاري المهم في المنطقة قالت عام 2014 إنها تبحث إنشاء مثل هذا البنك. وعلى الرغم من نمو الأنشطة المصرفية الإسلامية الموجهة للأفراد والشركات في أنحاء العالم فمازالت الأنشطة الإسلامية جزءا بسيطا فحسب من تمويل التجارة العالمي. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 