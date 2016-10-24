الرئيس التنفيذي: رأسمال دبي الإسلامي كاف لتلبية الطموحات في 2017

24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي أكبر المصارف المتخصصة في التعاملات الإسلامية بالإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين إنه لا نية لدى البنك لزيادة مستويات رأسماله بعد استكمال إصدار حقوق بقيمة 3.2 مليار درهم (871.3 مليون دولار) في يونيو حزيران.

وقال الرئيس التنفيذي عدنان شلوان "لدينا رأسمال مناسب... لا نرى ضرورة لزيادة رأس المال. فلدينا ما يكفي لتلبية طموحاتنا في 2017."

جاءت تصريحات شلوان خلال مؤتمر عبر الهاتف عن نتائج دبي الإسلامي بعدما أعلن البنك انخفاض صافي ربحه 9.9 بالمئة في الربع الثالث من العام بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وكان إصدار الحقوق الذي جرى استكماله في يونيو حزيران يهدف إلى تعزيز مستويات رأسمال البنك. وبلغ معدل كفاية رأس المال الأساسي للبنك 18 بالمئة في نهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب في الإمارات العربية المتحدة البالغ ثمانية بالمئة.