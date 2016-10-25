أسهم البنوك تدفع بورصات الإمارات وقطر للهبوط

الرياض 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - انخفضت الأسهم في بورصات الإمارات وقطر اليوم الثلاثاء مدفوعة بهبوط أسهم القطاع المصرفي.

ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 0.2 في المئة مع هبوط سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.3 في المئة عقب إعلان البنك نتائج الربع الثالث أمس الاثنين والتي جاءت مستقرة تقريبا.

وبلغ صافي الأرباح 508.9 مليون درهم (139 مليون دولار) بارتفاع نسبته 1.1 في المئة مقارنة به قبل عام. وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أرباحا بواقع 494.5 مليون درهم.

وجنب البنك مخصصات ائتمان ومخصصات لانخفاض القيمة بواقع 267.7 مليون درهم في الربع الثالث مقابل 193 مليون درهم قبل عام.

ونزل سهم بنك الخليج الأول الذي من المقرر أن يعلن نتائجه غدا 2.3 في المئة ويتجه لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.

وفي دبي نزل مؤشر البورصة 0.1 في المئة نتيجة هبوط سهم بنك المشرق 6.7 في المئة بعد أن أعلن تراجع صافي ربحه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

إلا أن سهم بنك دبي الإسلامي ارتفع 0.6 في المئة رغم إعلانه انخفاض صافي ربحه 9.9 في المئة يوم الاثنين. وقال الرئيس التنفيذي للبنك في مؤتمر عبر الهاتف إن رأسمال المصرف ملائم لتحقيق طموحاته في 2017.

وفي الدوحة نزل المؤشر 0.1 في المئة وسط تعاملات ضعيفة ونزل سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 0.2 في المئة رغم أن نتائجه أظهرت نمو الأرباح 2.2 في المئة في الربع الثالث إلى 223.3 مليون ريال (61.3 مليون دولار) مقارنة بتوقعات كيو.إن.بي للخدمات المالية لأرباح 221.8 مليون ريال.