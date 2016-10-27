ارتفاع بورصات الإمارات وقطر في التعاملات المبكرة

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت بورصات الإمارات العربية المتحدة وقطر في التعاملات المبكرة اليوم الخميس مع صعود بقية أسواق الخليج بدعم من أسهم القطاع المصرفي التي اتجهت لتحقيق مكاسب لليوم السابع على التوالي بعد أن هبطت في وقت سابق هذا الشهر بفعل مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0854 بتوقيت جرينتش قفز سهم بنك الخليج الأول في أبوظبي 2.3 بالمئة بعدما سجل المصرف ارتفاعا في صافي ربح الربع الثالث إلى 1.86 مليار درهم من 1.42 مليار لأسباب منها المكاسب التي تحققت في مبيعات عقارية. وكان متوسط توقعات المحللين 1.37 مليار درهم.

وقفز سهم بنك أبوظبي الوطني 1.2 بالمئة بعدما لم يسجل المصرف تغيرا يذكر في أرباح الربع الثالث بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وصعد المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي 0.6 بالمئة.

غير أن سهم شركة اتصالات انخفض 0.3 بالمئة بعدما جاءت نتائج أرباح الشركة دون توقعات المحللين حيث بلغ صافي الربح 1.9 مليار درهم (517.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول مقابل 2.24 مليار درهم في توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وزاد مؤشر دبي 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 0.8 بالمئة. وقفز سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة مع صعود سهم بنك قطر الوطني 0.4 بالمئة. لكن سهم شركة أعمال الأكثر تداولا هبط 1.4 بالمئة بعدما سجلت شركة الاستثمار انخفاضا بنسبة 3.6 بالمئة في أرباح الربع الثالث.