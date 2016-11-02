مصرفيون: مصرف عجمان الإماراتي يجمع 230 مليون دولار من قرض إسلامي

وتولى بنك نور دور الوكيل الاستثماري ومدير القرض كما لعب بنك دبي الإسلامي أيضا دورا رئيسيا في اتفاق المرابحة الذي يبلغ أجله عامين.

وأغلق مصرف عجمان قرضا بنظام المرابحة بقيمة 155 مليون دولار لأجل عامين في مارس آذار من العام الماضي في أعقاب حصوله على قرض إسلامي مشترك بقيمة 200 مليون دولار في يناير كانون الثاني 2015. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)