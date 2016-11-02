مصرفيون: مصرف عجمان الإماراتي يجمع 230 مليون دولار من قرض إسلامي
دبي 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصرفيون مطلعون إن مصرف عجمان الإماراتي جمع 230 مليون دولار عبر قرض إسلامي.
ولم يرد مصرف عجمان على طلبات للتعليق.
وتولى بنك نور دور الوكيل الاستثماري ومدير القرض كما لعب بنك دبي الإسلامي أيضا دورا رئيسيا في اتفاق المرابحة الذي يبلغ أجله عامين.
وأغلق مصرف عجمان قرضا بنظام المرابحة بقيمة 155 مليون دولار لأجل عامين في مارس آذار من العام الماضي في أعقاب حصوله على قرض إسلامي مشترك بقيمة 200 مليون دولار في يناير كانون الثاني 2015. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.