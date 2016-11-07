الاتحاد للطيران قد تجمع مليار دولار من إصدار مزمع للصكوك

من ديفيد باربوشيا

دبي 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر لرويترز اليوم الاثنين إن الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي تخطط لإصدار باكورة صكوكها الدولارية بالحجم القياسي وستجتمع مع المستثمرين على مدى الأيام القادمة لتحديد حجم الطرح وأجله وسعر الفائدة.

وقال مستثمرون إن الصكوك المزمعة قد تصل قيمتها إلى مليار دولار وإن كان أحد المصرفيين المشاركين في الصفقة قال إن الاتحاد لم تلمح إلى حجم أو أجل أو موعد بيع السندات الإسلامية.

وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين بتاريخ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني اطلعت عليه رويترز أن بنوك اتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وأبوظبي الوطني وأبوظبي الإسلامي ودبي الإسلامي والخليج الأول تضطلع بدور متعهدي تغطية الاكتتاب في الطرح.

ولم ترد الاتحاد للطيران على الفور لطلب بالتعليق على أول إصدار صكوك يستهدف مستثمرين دوليين.

وسجلت الاتحاد الحاصلة على تصنيف ‭A‬ من وكالة فيتش إجمالي إيرادات بنحو تسعة مليارات دولار في 2015 بحسب العرض التقديمي. وفي نهاية العام الماضي كان لديها 121 طائرة وتخطط لتسلم 188 طائرة جديدة بحلول 2026.