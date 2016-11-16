لمحة -أسهم بنك أبوظبي التجاري تقفز وسط تكهنات باندماجه مع الاتحاد الوطني

0621 جمت - * أسهم بنك أبوظبي التجاري تقفز 6.7 بالمئة إلى 6.05 درهم للسهم وسهم بنك الاتحاد الوطني يصعد 12.8 بالمئة إلى 4.50 درهم بفعل تجدد التكهنات باحتمال اندماجهما. * تتوقع الأسواق أن تقدم حكومة أبوظبي على دمج المصرفين ضمن توجه لرفع الكفاءة منذ أن أعلن بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني عن خطط للاندماج في وقت سابق من هذا العام. * نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لم تسمها أن أبوظبي تدرس المزيد من عمليات الدمج في القطاع المالي بعدما يكتمل اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في الربع الأول من العام القادم. * سهم مصرف أبوظبي الإسلامي يرتفع 4.9 بالمئة إلى 3.61 درهم بعدما ذكرت بلومبرج أن من المحتمل أن يدخل البنك في اندماج مع مصرف الهلال. * بلومبرج: "لم يتم اتخاذ قرار نهائي وقد لا تمضي الإمارة قدما في عمليات الدمج." * مؤشر بورصة أبوظبي يرتفع 1.6 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)