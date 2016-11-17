تباين أسهم البنوك في أبوظبي وصعود بورصتي دبي وقطر

دبي 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تباينت أسهم البنوك بأبوظبي في التداولات المبكرة اليوم الخميس بعد صعودها يوم الأربعاء في ظل تجدد التكهنات بشأن تخطيط الحكومة لمزيد من عمليات الدمج في القطاع المصرفي.

وبحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش تراجع سهم بنك الاتحاد الوطني 1.1 بالمئة بعد صعوده 12.3 بالمئة يوم الأربعاء. ولم يطرأ تغير يذكر على سهم بنك أبوظبي التجاري بعد ارتفاعه 5.8 بالمئة في حين تراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.9 بالمئة بعدما قفز 4.7 بالمئة.

ولم تصدر البنوك أي بيانات بعد إغلاق السوق أمس الأربعاء لتأكيد أو نفي هذه التكهنات. وقال عدد من المصرفيين المطلعين في أبوظبي لرويترز إنه لا توجد محادثات رسمية حاليا وإن فكرة أي دمج مازالت في مرحلة أولية.

وارتفعت أسهم بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني صباح اليوم. وكان البنكان قد أعلنا في وقت سابقه هذا العام عزمهما الاندماج بحلول الربع الأول من العام المقبل.

وزاد سهم بنك الخليج الأول 0.8 بالمئة وسهم بنك أبوظبي الوطني 0.5 بالمئة وهو ساهم في صعود المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 0.1 بالمئة بعد ساعة من بدء التداول.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة حيث تركز النشاط على الأسهم الأصغر التي يتداولها عادة مستثمرون محليون بغرض المضاربة. وزاد سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين 3.8 بالمئة وارتفع سهم شعاع كابيتال الاستثمارية 3.1 بالمئة.