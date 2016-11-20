استئناف تداول أسهم أبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي

دبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أفاد موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية باستئناف التداول على أسهم بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي بعد تعليقه في وقت سابق من اليوم الأحد.

كان مصدر بالبورصة أبلغ رويترز في وقت سابق أنه تقرر تعليق تداول أسهم البنكين وبنك الاتحاد الوطني.

وقفزت الأسهم الأسبوع الماضي بفعل تجدد التكهنات بأن حكومة أبوظبي قد تعمل على اندماج بين أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني وآخر بين أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال في إطار جهود لتعزيز الكفاءة.