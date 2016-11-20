تباين الأداء في بورصتي الإمارات

دبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تباين أداء بورصتي الأمارات في التعاملات المبكرة اليوم الأحد وساهمت أنباء الشركات في صعود بورصة دبي بينما هبطت بورصة أبوظبي.

وارتفع مؤشر دبي 0.4 في المئة بفضل صعود شعاع كابيتال التي أعلنت أن مجموعة أبوظبي المالية نفذت عملية استحواذ -جرى الإعلان عنها من قبل- على حصة 48.36 بالمئة فيها من مجموعة دبي المصرفية التابعة لمجموعة دبي مقابل 0.705 درهم للسهم.

ورغم أن سعر الشراء يقل كثيرا عن سعر السوق فإن بعض المستثمرين يراهنون على أن مجموعة أبوظبي المالية ستطور شعاع كابيتال لتصبح شركة أكبر كثيرا.

وارتفع سهم جي اف اتش المجموعة المالية ومقرها في البحرين 2.7 في المئة بعد أن ذكرت أنها ومجموعة أبوظبي المالية عينتا رئيسا تنفيذيا لمشروعهما المشترك للتمويل الإسلامي في سوق ابوظبي العالمي.

ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 0.7 في المئة وهبطا بنكا الاتحاد الوطني وأبوظبي التجاري نتيجة شائعات عن محادثات اندماج بينهما قبل وقف تداول السهمين. وهبط الأول اثنين في المئة والثاني 2.3 في المئة.

كما خسر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.8 في المئة قبل تعليق التداول عليه نتيجة تكهنات بأنه سيندمج مع بنك الهلال.