مرتبون: الاتحاد للطيران تصدر صكوكا لا تقل عن 500 مليون دولار

دبي 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبي إصدار صكوك لشركة الاتحاد للطيران أن الإصدار المزمع البالغ أجله خمس سنوات لن تقل قيمته عن 500 مليون دولار بينما يقارب سعره الاسترشادي المبدئي 200 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

يتولى ترتيب الإصدار اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك الاتحاد الوطني في حين يدير الاكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول.

وأشارت الوثيقة التي أعدتها البنوك المرتبة أن دفاتر الاكتتاب في إصدار الصكوك -الأول من نوعه لشركة الاتحاد للطيران- ستغلق الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير ومن المتوقع تسعير الصكوك هذا الأسبوع.