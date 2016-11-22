الاتحاد الوطني الإماراتي يؤسس شركة تأمين إسلامي جديدة

أبوظبي 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي اليوم الثلاثاء انه سيؤسس شركة تأمين إسلامي من خلال مشروع مشترك مع أورينت للتأمين.

وقال البنك أن حصة الشريكين ستبلغ 70 في المئة في الشركة الجديدة "أورينت يو.ان.بي تكافل" بينما ستباع النسبة الباقية البالغة 30 في المئة في طرح عام أولي. وأضاف بنك الاتحاد الوطني أن الشركة الجديدة ستدرج في سوق دبي المالي.

ولم يحدد موعد للطرح العام أو الإدراج.