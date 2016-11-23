الاتحاد للطيران تحدد تسعير إصدار صكوك يتراوح بين 1.25 و1.5 مليار دولار

دبي 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة لبنوك مرتبة اطلعت عليها رويترز أن شركة الاتحاد للطيران حددت فرق السعر النهائي لإصدار صكوك لأجل خمس سنوات عند 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

كانت الشركة حددت أمس الثلاثاء السعر الاسترشادي النهائي للإصدار في نطاق 215 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

ووفقا للوثيقة سيكون حجم إصدار الصكوك بين 1.25 مليار و1.5 مليار دولار وهو ما يتوقف على تأكيد كل تعهدات الشراء.

يتولى ترتيب الإصدار اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك الاتحاد الوطني في حين يدير الاكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول.