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مرتبون: الاتحاد تسعر صكوكا قيمتها 1.5 مليار دولار بربح 3.86%

Wed Nov 23, 2016 1:38pm GMT
 
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دبي 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أفادت وثيقة من البنوك المرتبة لإصدار صكوك لشركة الاتحاد للطيران اطلعت عليها رويترز أن الشركة الإماراتية سعرت الإصدار البالغة قيمته 1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات بمعدل ربح 3.86 بالمئة.

يبلغ هامش السندات الإسلامية غير المدرجة 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

يتولى ترتيب الإصدار اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني ويدير الدفاتر مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول.

والاتحاد للطيران حاصلة على تصنيف ‭A‬ من فيتش. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 