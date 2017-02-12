مكاسب طفيفة لبورصتي الإمارات

دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - حققت الأسهم الإماراتية مكاسب طفيفة في معاملات بقيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأحد.

وزاد المؤشر العام لدبي 0.1 بالمئة. وتقدم سهم مجموعة جي.اف.اتش المالية 2.3 بالمئة بعدما أعلنت الشركة ومقرها البحرين أن إحدى وحداتها جمعت 50 مليون دولار لأحد صناديقها وأن من المتوقع ظهور الأثر المالي في نتائج الربع الأول من السنة.

صعد سهم دبي للاستثمار 1.6 بالمئة بعد أن اشترت وحدة تابعة لها مركز تسوق في كاليفورنيا مساحته 14 ألفا و214 مترا مربعا. ولم تعلن قيمة الصفقة.