بورصة السعودية ترتفع بدعم النفط والكويت تنتعش لكن مصر تتراجع

من سيلين أسود

دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - دفعت أسهم البتروكيماويات والبنوك البورصة السعودية للصعود اليوم الأحد بعدما ارتفعت أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي بينما كانت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي لأسواق الأسهم الخليجية الأخرى.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 بالمئة مع صعود نحو ثلاثة أرباع أسهم شركات البتروكيماويات الأربع عشرة المدرجة بعدما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة مرتفعة 1.9 بالمئة عند 56.70 دولار للبرميل. وقفز سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 5.5 بالمئة وكان الرابح الأكبر في القطاع.

وامتدت المعنويات الإيجابية إلى قطاعات أخرى مع صعود أسهم البنوك. وزاد سهم بنك ساب 3.8 بالمئة.

وارتفع سهم المملكة القابضة المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال 2.2 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها بادلت 90 بالمئة من أسهمها في يورو ديزني مع حصة في والت ديزني محققة ربحا صافيا قدره 61 مليون دولار من الصفقة.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم سوق دبي المالي 8.6 بالمئة. وفي الأسبوع الماضي قالت سوق دبي المالي التي تدير بورصة الإمارة إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي قفز لخمسة أمثاله قبل عام.

وارتفع سهم مجموعة جي.اف.اتش المالية 5.3 بالمئة بعدما أعلنت الشركة التي تتخذ من البحرين مقرا أن إحدى وحداتها جمعت 50 مليون دولار لأحد صناديقها وأن من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لذلك في نتائجها المالية للربع الأول من العام.

وصعد سهم دبي للاستثمار 1.6 بالمئة بعدما استحوذت وحدة تابعة لها على مركز تسوق مساحته 14 ألفا و214 مترا مربعا في كاليفورنيا. ولم تعلن قيمة الصفقة.