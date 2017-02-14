تراجع صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي 4.7% في الربع/4

أبوظبي 14 فبراير شباط (رويترز) - قال مصرف أبوظبي الإسلامي في بيان اليوم الثلاثاء إن أرباحه تراجعت 4.7 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وذكر أبوظبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الإمارة إنه حقق ربحا صافيا بلغ 455.1 مليون درهم (124 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 477.4 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن يحقق البنك ربحا صافيا قدره 455 مليون درهم في الربع الرابع.