ارتفاع بورصتي الإمارات بدعم نتائج وأنباء وتراجع السعودية ومصر

من سيلين أسود

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت بورصة دبي اليوم الثلاثاء بفضل نتائج مالية وأنباء أخرى لشركات بينما صعدت سوق أبوظبي مدعومة بأرباح بنك الاتحاد الوطني وتحكيم دولي في صالح دانة غاز.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة مع صعود سهم دريك آند سكل انترناشونال 6.9 في المئة بعدما هبط بنحو ثمانية في المئة في الدقائق الأولى من جلسة التداول.

وسجلت شركة المقاولات خسارة صافية بلغت 490 مليون درهم (133.5 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقابل ربح قدره 14.7 مليون درهم قبل عام.

ولكن بعد استجابة مبدئية لتلك الأنباء ركز المستثمرون على بيان الشركة الذي تضمن أنها تدرس مقترحا إصدار حقوق بقيمة 500 مليون درهم في صورة أسهم لمستثمر استراتيجي في إطار خطة تحول وإعادة هيكلة لرأس المال وأنها تلقت عرضا ملزما للمشاركة من شركة استثمار محلية.

وارتفع سهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس 2.8 في المئة بعدما سجلت الشركة إيرادات بلغت 75.9 مليون درهم في عامها الأول من تشغيل متنزهات ترفيهية. لكن الشركة سجلت خسارة صافية بلغت 485 مليون درهم في 2016 مقابل خسارة قدرها 111 مليون درهم في 2015.

وقفز سهم شعاع كابيتال 5.8 في المئة بعدما قلصت الشركة صافي الخسائر الفصلية العائد للمساهمين إلى 18.9 مليون درهم مقابل خسارة بلغت 161.8 مليون درهم قبل عام.

لكن سهم أرابتك للبناء هوى بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة للجلسة الثانية على التوالي بعدما أعلنت الشركة أمس الاثنين تكبد خسارة صافية كبيرة في الربع الأخير من العام الماضي.