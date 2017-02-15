ارتفاع معظم بورصات الخليج ومصر تنزل عن مستوى دعم فني

من أندرو تورشيا

دبي 15 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء مع صعود الأسهم العالمية بينما واصلت البورصة المصرية تراجعها بفعل بيع لجني الأرباح لتنزل عن مستوى دعم فني.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 بالمئة مع صعود سهم دار الأركان للتطوير العقاري 2.5 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق. وصعد سهم السعودية للكهرباء 2.7 بالمئة.

وارتفع سهم الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 1.1 بالمئة رغم قول الشركة إن مجلس إدارتها اقترح توزيعات أرباح نقدية بواقع ريال واحد للسهم للنصف الثاني من 2016 انخفاضا من ثلاثة ريالات للسهم قبل عام.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة مع هبوط سهم أرابتك للبناء 5.6 بالمئة إلى 1.02 درهم وكان الأكثر تداولا في السوق. ورغم ذلك تعافى السهم من تراجع مبكر عند 0.97 درهم.

وهوى سهم أرابتك بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة في الجلستين السابقتين بعدما اتسعت خسائر الشركة في الربع الأخير من العام الماضي وقالت إن مجلس إدارتها يسعى للحصول على موافقة المساهمين على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليون درهم.

وأغلق سهم إعمار العقارية مرتفعا 0.3 بالمئة بعدما جاء صافي ربح الشركة للربع الأخير عند الحد الأعلى للتوقعات. وسجلت إعمار ربحا بلغ 1.61 مليار درهم ارتفاعا من 1.03 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2015 بينما زادت الإيرادات 16 بالمئة.

وتوقعت سيكو البحرين أن تحقق إعمار ربحا فصلية قدره 1.32 مليار درهم بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس ربحا يبلغ 1.64 مليار درهم. لكن الربح تدعم بفعل عكس مخصص بقيمة 301 مليون درهم تم تجنيبه قبل عام لتغطية خسائر حريق في فندق لإعمار.